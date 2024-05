Corriere dello Sport: “Castrovilli resta? Mai dire mai. Maxime Lopez verso l’addio alla Fiorentina”

Maxime Lopez e Castrovilli, futuro incerto. Discorso diverso, ma anche per Maxime Lopez a far la differenza saranno le motivazioni personali. Quelle di un calciatore che, migrato dall’isola felice del Sassuolo si è perso in una stagione fatta più di panchine che di partite: se prendiamo in considerazione solo i centrocampisti schierati in mediana da Vincenzo Italiano, il francese è quello che ha avuto meno spazio (1653 minuti in totale). A ventisei anni compiuti, l’eterna promessa made in Olympique Marsiglia deve decidere cosa fare da grande.

Deve farlo anche la Fiorentina: Commisso lo ha acquistato a settembre con la formula del prestito a un milione con diritto di riscatto fissato a 9 milioni, una cifra che in questo momento la Fiorentina non è intenzionata a mettere sul piatto. Per questo se Maxime vuole scongiurare il ritorno in Emilia e un’altra estate da esubero deve cercare di far breccia nell’ambiente viola e sperare che i dirigenti di Fiorentina e Sassuolo si possano mettere al tavolo per ridiscutere una cifra per il riscatto. È a caccia di riscatto – a livello personale – anche Gaetano Castrovilli. Italiano lo riproporrà nel ruolo di esterno, lui scenderà in campo ancora una volta per mettere “in difficoltà” Pradé e soci per una decisione che sembra già stata presa. La strada porta alla scadenza del contratto fissata al 30 giugno, ma mai dire mai. Lo scrive il Corriere dello Sport.

