A giugno centrocampo da rifondare, Arthur e Lopez non verranno riscattati. Duncan verso l’addio 

La certezza è che la Fiorentina dovrà guardarsi intorno in estate, perché avrà un reparto quasi completamente da modificare a centrocampo. Arthur non verrà riscattato a 20 milioni e, se non verrà trovato un altro accordo, tornerà alla Juventus. Anche Maxime Lopez sarà lasciato libero dai viola, che non verseranno i 9/10 milioni di euro per lui, almeno per quanto dimostrato fino a questo momento. Inoltre, è possibile pure la partenza di Duncan, giocatore con il contratto in scadenza a giugno. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

LEGGI ANCHE, LE PAROLE DELL’AGENTE DI BIANCO