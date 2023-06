Gazzetta, Amrabat all’Atletico grazie a Kondogbia? Lopez o Demirbay per sostituirlo alla Fiorentina

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, parla di Sofyan Amrabat in uscita dalla Fiorentina e dei nomi che si fanno per rimpiazzarlo. Amrabat è stato accostato a diverse squadre: 30 milioni la valutazione di partenza, con l’Atletico Madrid che resta sempre in pole-position. Amrabat sarebbe considerato l’ideale fra i Colchoneros anche e soprattutto dopo la partenza (verso l’Om) di Kondogbia (ex Inter). Già a gennaio Sofyan aveva sfiorato l’addio (verso il Barça). Chiaro che i tragitti di mercato potrebbero cambiare o meno in base all’eventuale ripescaggio della squadra viola in Conference League, ma di certo nella lista di mercato della Fiorentina non c’è solo Hjulmand. Maxime Lopez (Sassuolo) è un altro profilo ritenuto interessante, mentre nelle ultime ore sarebbe stata avanzata l’idea legata a Kerem Demirbay, interno del Bayer Leverkusen, in scadenza nel 2024.

