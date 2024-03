Flachi: “Domani fondamentale per chi gioca meno, mi aspetto delle risposte da Nzola e Lopez”

Ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno è intervenuto l’ex attaccante viola Francesco Flachi che ha parlato della partita di Conference di domani sera contro il Maccabi Haifa e di due giocatori che ancora non hanno mantenuto le aspettative iniziali: “Sarà una partita difficile, la Fiorentina è superiore rispetto al Maccabi, ma sicuramente non è una squadra da sottovalutare altrimenti la paghi a caro prezzo, si sa com’è il calcio, mi aspetto delle risposte da chi ha giocato meno“.

Su Nzola: “Domani sera credo che giocherà, è importante per un attaccante riuscire a fare minuti contro una squadra alla portata della Fiorentina, ha bisogno di segnare e di acquisire fiducia perché fin qui non ha reso al massimo.”

Su Maxime Lopez: “Al Sassuolo giocava regista, qua non l’ha fatto, è la riserva di Arthur, ma domani deve dimostrare molto e far vedere le sue doti visto che giocherà al posto del brasiliano, il cambio modulo lo ha un po’ penalizzato ma comunque non sta facendo bene”