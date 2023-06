Gazzetta, Nzola il preferito in attacco, Dominguez o Lopez per alzare il livello

Qualità. E personalità. Il club viola è convinto di avere una squadra molto buona e le due finali non possono contraddire la questione. Gli uomini mercato viola si muoveranno non soltanto alla ricerca di una punta e di un portiere. Serve anche un difensore e un centrocampista che aumenti il livello della squadra. La società si è detta piuttosto soddisfatta del rendimento, partendo dalle 30 reti in due messe a segno da Cabral e Jovic. Parallelamente resta però il desiderio di portare a Firenze un grande attaccante. Il primo nome sulla lista è Mbala Nzola, il centravanti spezzino è nel pieno della maturità e non giocherà la Serie B. Inoltre, conosce molto bene Italiano, dunque una certezza in più per entrambi. Cabral quindi potrebbe non essere intoccabile in questa sessione di mercato. L’unica cessione importante che la Fiorentina farà, sarà Sofyan Amrabat, se arriverà un’offerta congrua, sopra i 30 mln. Da sempre piace Dominguez ai viola, in trattativa con il Bologna per un rinnovo ancora non arrivato, inoltre la Fiorentina resta vigile su Maxime Lopez, un giocatore in grado di elevare il livello della mediana e sposarsi alla perfezione con le caratteristiche del gioco di Italiano. In difesa partiranno Igor e Venuti, resteranno Milenkovic, Ranieri e molto probabilmente Quarta. Servirà un difensore da affiancare al serbo durante la prossima stagione, di piede mancino, forte. In porta è iniziato il casting, Vicario è destinato ad altri lidi mentre Audero, infortunato ma pronto per l’inizio della stagione, è uno dei primi nomi. Lo riporta La Gazzetta Dello Sport.