Gazzetta, Maxime Lopez, attesa ridotta per il suo debutto europeo. Potrebbe giocare già contro il Genk

Viola è arrivata col fiato molto corto alla sfida con l’Inter in palla e la batosta è stata quasi inevitabile. Ritrovare la condizione fisica approfittando della sosta è una priorità per il tecnico in vista dei doppi impegni che lo aspettano. Ma non l’unica. C’è bisogno anche di far entrare nel meccanismi di gioco della squadra i nuovi arrivati. Maxime Lopez, per dirne uno, l’ultimo arrivato. Il francese ex Sassuolo ha ancora un turno di squalifica da scontare. Probabile che lo vedremo in campo, da subito o per uno spezzone, nella prima partita del girone di Conference col Genk. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.