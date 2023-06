Corriere Fiorentino: “Dominguez, Lopez o Hjulmand, Fiorentina a caccia di un centrocampista centrale”

Vincenzo Italiano è stato chiaro, serve qualità ai gigliati e con l’addio di Amrabat si dovrà ripartire da un centrocampista centrale con piedi buoni e grandi polmoni. Qualche nome in serie A c’è, il primo è quello di Dominguez che non ha ancora rinnovato con il Bologna. Poi c’è il nome di Maxime Lopez simile a Torreira per il fisico. E poi Morten Hjulmand, che con la maglia del Lecce ha stupito tutti per quantità, qualità, personalità ed intelligenza. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

