PAGELLE VIOLA, SAPONARA SHOW, TORREIRA PREZIOSO, VLAHOVIC SI SBLOCCA

La Fiorentina vince contro il Cagliari con un partita convincente, queste le pagelle dei giocatori viola

TERRACCIANO 6 Non fa parate ma mostra sicurezza nelle uscite e con la palla tra i piedi

VENUTI 6 Attento in fase difensiva, si vede poco in fase offensiva ma non è di certo quello che si che si chiede al classe 95

MILENKOVIC 6 Non è una partita impegnativa per lui data la scarsa pericolosità dei giocatori del Cagliari, ordinaria amministrazione

QUARTA 6.5 Anticipa, imposta, si inserisce. Deve essere lui il titolare al fianco di Milenkovic. Sembra il difensore perfetto per il gioco di Italiano

BIRAGHI 6 Si prende la responsabilità del rigore dopo il rifiuto di Vlahovic. Solita partita ordinata senza infamia e senza lode anche perchè il Cagliari in fase offensiva è nullo (TERZIC 6.5 Mette una palla perfetta per Vlahovic, un cross perfetto che non vedevamo da diverso tempo, ma anche in altre occasioni si fa trovare pronto con diversi cross giusti)

TORREIRA 7 Non sbaglia praticamente nulla, fa sempre la cosa giusta. Quando deve rallentare, rallenta. Quando deve verticalizzare, verticalizza. Il cervello di questa squadra. Fondamentale

MALEH 5.5 In qualche occasione potrebbe far di più ma è attento nel non strafare, questo forse magari lo limita un pò ma lo fa essere sempre al posto giusto nel momento giusto e con i tempi giusti. Spreca un 3 vs 3 facendo la scelta sbagliata (CASTROVILLI 5.5 Un ingresso che serve soprattutto a lui per riprendere confidenza con il terreno di gioco dopo un mese e mezzo di stop)

BONAVENTURA 6.5 Manca solo il gol a Jack, perchè quando ha la palla tra i piedi, nella fase offensiva viola può nascere sempre qualcosa. Utile anche nelle geometrie e dà una mano a Torreira in fase di impostazione

SAPONARA 7 Semplicemente perfetto, il migliore in campo. Grandi giocate, un assist a Gonzalez, ha fatto la differenza con invenzioni e tocchi. Tante passaggi illuminanti e anche diversi recuperi. E’ meglio di Callejon

GONZALEZ 7 Segna grazie a Gonzalez, ma torna a offrire una prestazione alla sua altezza questa volta, per la prima volta, partendo da destra e non da sinistra come al solito. Salta spesso l’uomo, dà un grande assist per Callejon e tecnicamente è sempre sublime

VLAHOVIC 6.5 Un grande gol su punizione dopo aver scelto di non tirare il rigore, dopo il gol, come se si fosse tolto un peso, va vicino altre volte alla sua doppietta e le giocate gli riescono meglio

Flavio Ognissanti

