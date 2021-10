Vlahovic ha rifiutato di battere il rigore: “Non me la sento”. Ecco perchè lo ha tirato Biraghi

Scena curiosa al Franchi dove il rigore per la Fiorentina è stato tirato da Biraghi e non da Dusan Vlahovic. Il centravanti viola ha rifiutato di battere il rigore, lasciando di fatto il testimone a Biraghi, capitano della squadra. “Non me la sento di tirare” queste testualmente le parole di Vlahovic al momento del calcio di rigore dove doveva essere proprio lui il rigorista incaricato della battuta. Ulteriore conferma che le ultime vicende legato al mancato rinnovo hanno segnato il centravanti serbo nella sua tranquillità.

