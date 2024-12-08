Fiorentina record-breaker: eguagliato il record storico di 8 vittorie consecutive della stagione 1959/60

Fiorentina eguaglia il primato del 1960 con otto successi consecutivi in Serie A e raggiunge per la prima volta i 31 punti dopo 14 giornate

La Fiorentina vince al Franchi contro il Cagliari di Davide Nicola, aggiungendo 3 punti alla propria classifica da sogno e raggiungendo un filotto di ben 8 vittorie consecutive in Serie A. Questo traguardo eguaglia il record storico della Fiorentina, stabilito nella stagione 1959/60, quando nell'aprile del 1960 vinse a Palermo con un netto 4-0. I viola non erano mai riusciti a raggiungere la soglia dei 31 punti in 14 giornate, a conferma del lavoro straordinario compiuto dal mister e dai suoi ragazzi. Danilo Cataldi regala dunque l'ennesima perla utile alla cavalcata verso la zona Champions. La Fiorentina e i suoi tifosi sognano.

PAGELLE FIORENTINA: RANIERI GIGANTE, COMUZZO QUASI TOP. DE GEA SALVA. MALE IKONÈ E KOUAMÈ

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