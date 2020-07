Kouame: “Sarebbe stato bello il gol all’esordio. Mi alleno bene per farmi scegliere dal mister”

Ai microfoni di Sky ha parlato l’attaccante della Fiorentina Christian Kouame. Tanti gli argomenti toccati dal giocatore che quest’oggi, dopo il brutto infortunio al ginocchio, ha esordito con la maglia della Fiorentina.

Christian, oggi hai esordito con la Fiorentina. Questo è la fine di un incubo?

“No, non l’ho mai considerato come un incubo il mio infortunio al ginocchio. Sono contento dell’esordio”

Con il tuo colpo di testa sei andato vicino al gol all’esordio. Sarebbe stato la ciliegina sulla torta.

“Sarebbe stato il top, però sono sicuro che segnerò alla prossima occasione!”

Adesso punterei alla titolarità nella Fiorentina?

“Quello è certo, tutti i giocatori puntano alla titolarità poi le scelte le fa mister. Io punto a fare bene in allenamento, poi sono d’accordo con tutte le scelte dell’allenatore”.

Ti aspettavi l’esordio quest’oggi?

Oggi non me l’aspettavo. Pensavo di esordire a Parma (ndr. ride) oggi non ne ero sicuro”.

Come è andata la tua riabilitazione in questi mesi? L’abbiamo seguita sui social, dove immortalavi anche i momenti con tua figlia.

“La riabilitazione è andata bene, è servita molto. Si ho passato del tempo con mi figlia. Adesso quando mi vede tornare a casa prende sempre la palla per giocare. Io le dico spesso: ‘Sono stanco!’ (ndr. ride)”.

Chiesa, Ribery, Vlahovic, Cutrone. Siete tanti in attacco, chi andrà fuori dai titolari?

“Che giochi io o un altro è uguale. Io darò massimo per farmi trovare pronto, io sono sempre contento. Una volta in campo devo so che devo dare il massimo”.