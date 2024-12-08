Comuzzo: "Partita importante, non ci poniamo limiti. Emozionante il coro per Bove, la vittoria va a lui"

Noi cerchiamo di dare tutto per arrivare ad ottenere il risultato. Noi limiti non ce ne poniamo

Il difensore viola, Pietro Comuzzo, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel post partita di Fiorentina-Cagliari. Queste le sue parole:

"Ci siamo abbassati un po' a fine partita per difendere il risultato. Quando difendiamo lo facciamo insieme, l'importante era non subire gol. Il cambio modulo ci ha dato tanti vantaggi, abbiamo fatto un cambio di prestazione. I nostri primi difensori sono i nostri attaccanti, come dice il mister. Noi cerchiamo di dare tutto per arrivare ad ottenere il risultato. Noi limiti non ce ne poniamo, questa era una partita molto importante e sapevamo che vincere ci fa stare lì in alto in classifica. C'è una grande unione. Il coro per Bove? Emozionante, noi giochiamo anche per lui. Questa vittoria va a lui, con lui sogneremo sempre più in grande. Lui sta bene e questo è molto importante".

PAGELLE FIORENTINA: RANIERI GIGANTE, COMUZZO QUASI TOP. DE GEA SALVA. MALE IKONÈ E KOUAMÈ

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