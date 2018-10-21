IL LIVE DI LABAROVIOLA, VERETOUT PORTA AVANTI LA FIORENTINA
Via, inizia la partita!6 È la Fiorentina a gestire il gioco, anche se il fortissimo vento che si è abbattuto su Firenze intorno alle 18:00 impedisce ai viola di costruire azioni pericolose.11′ Sulla d...
Via, inizia la partita!
6 È la Fiorentina a gestire il gioco, anche se il fortissimo vento che si è abbattuto su Firenze intorno alle 18:00 impedisce ai viola di costruire azioni pericolose.
11′ Sulla destra bello scambio Chiesa-Gerson, Chiesa mette dentro una gran palla ma Simeone non ci arriva.
13′ Parte il coro per Davide Astori.
31' Fiorentina pericolosa con un paio di scambi Veretout-Chiesa, ma non arrivano tiri veramente insidiosi verso la porta difesa da Cragno.
41' Prova Fernandes di sfondamento in area di rigore, senza riuscire a calciare in porta da posizione defilata.
45' LA MIGLIORE occasione del primo tempo arriva da Chiesa che, ricevuta la palla nella zona destra dell'area dribbla un giocatore e calcia un diagonale che sfiora il palo.
59 GOL DELLA FIORENTINA. Rigore netto per fallo di Barella che in area scalcia Chiesa. Dal dischetto Veretout spiazza Cragno
69 PAREGGIO DEL CAGLIARI, Cross in mezzo e Pezzella che si fa sorprendere da Pavoletti che la mette in rete per il pareggio sardo