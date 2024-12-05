Da Cagliari: "Nicola può cambiare modulo contro la Fiorentina. Si lavora su possibili novità tattiche"

Cagliari in cerca di risposte: le possibili mosse tattiche di Nicola contro la Fiorentina di mister Palladino

Al TGR Sardegna, il giornalista Vincenzo Di Monte ha parlato delle possibili variazioni tattiche che Davide Nicola potrebbe implementare in vista del match contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

"Alle 12:30 di domenica allo stadio Franchi di Firenze, i rossoblù affronteranno una Fiorentina reduce dalla clamorosa eliminazione dalla Coppa Italia nel derby toscano contro l'Empoli. Ribaltato lo svantaggio iniziale la squadra di Palladino è stata raggiunta nel finale dal 2-2 siglato da Esposito, per poi cedere ai rigori per gli errori decisivi di Kean e Ranieri.

Il Cagliari troverà quindi un avversario motivato a riscattarsi subito davanti al proprio pubblico: uno scenario che renderà la partita ancora più ostica per gli uomini di Nicola. Sotto il profilo tattico l'allenatore dei sardi affronterà una formazione schierata proprio con lo stesso modulo 4-2-3-1, diventato ormai abituale per il Cagliari e sarà interessante verificare se non sarà proprio questa circostanza a convincerlo ad una variazione sul tema. Lo stesso Nicola di recente ha rivelato che la squadra sta lavorando anche su possibili novità tattiche, che permettano l'inserimento di quei giocatori che hanno trovato poco spazio con l'attuale assetto".

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