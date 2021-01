Di Francesco: “Prendiamo goal troppo facilmente. Godin in forse Nainggolan da sfruttare”

Non è un buon momento per il Cagliari di Mister di Francesco.

Infatti la sua formazione è in ritiro già da ieri al Centro Tecnico di Coverciano. Per questo motivo non si è svolta la consueta conferenza stampa pre-gara. Tale decisione, ci ha tenuto a specificarlo il tecnico, “è stata presa per stare più tempo insieme e preparare al meglio la partita”.

Il tecnico ex Roma e Sassuolo ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale cagliaricalcio.com dove ha analizzato attentamente la trasferta di domani pomeriggio.

In particolar modo si è soffermato sul modulo: ” il 4-3-2-1 è un modulo alternativo al 4-2-3-1 anche se in questo momento lasciano il tempo che trovano”. Interessante anche quando ha parlato dei singoli.

Godin da valutare, cosi come Ounas, che magari entrerà a partita in corso e Nainggolan che il tecnico pescarese ha espressamente detto: “cerchiamo di sfruttarlo per la sua qualità e le sue attuali condizioni fisiche”.

LE PAROLE DI MISTER PRANDELLI IN CONFERENZA STAMPA ALL’INDOMANI DELLA SFIDA CASALINGA CONTRO IL CAGLIARI