Corriere Fiorentino, oggi Andrea Della Valle in tribuna con la famiglia di Astori
Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell’edizione odierna, il patron della Fiorentina, Andrea Della Valle assisterà dalla tribuna autorità il match in programma alle ore 18.00 tra Fiorentina e Ca...
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2018 11:44
Come riportato da Il Corriere Fiorentino nell’edizione odierna, il patron della Fiorentina, Andrea Della Valle assisterà dalla tribuna autorità il match in programma alle ore 18.00 tra Fiorentina e Cagliari. Insieme a lui sarà presente la famiglia di Davide Astori.