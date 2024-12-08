Cataldi svela il retroscena sui social: "Te la scaravello all'incrocio". Bove: "No, non ci credo. Impossibile"

Il gol di Cataldi segna l'ottava vittoria consecutiva della Fiorentina, con una dedica speciale a Bove e un retroscena simpatico condiviso su Instagram

Il gol di Danilo Cataldi è stato fondamentale per la Fiorentina, rete su cui si fonda l'ottava vittoria consecutiva in campionato. Dedica la marcatura a Bove, con tanto di esultanza davanti alle telecamere, spiegando anche da dove è nato quel "Te l'avevo detto Edo, te l'avevo detto!" ai microfoni di Dazn. Al termine della gara, infatti, Cataldi ha pubblicato su Instagram la chat con Bove, svelando il retroscena anche piuttosto simpatico e al contempo rasserenante. A seguire la chat dopo Fiorentina-Cagliari:

Cataldi spiega: “Ho detto a Bove che l’avrei messa all’incrocio, gliel’ho ricordato. Meritiamo di essere lì”

https://www.labaroviola.com/cataldi-spiega-ho-detto-a-bove-che-lavrei-messa-allincrocio-glielho-ricordato-meritiamo-di-essere-li/280018/