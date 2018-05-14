Labaro Viola

Rialti scrive: “Ennesima gara senz’anima di una Fiorentina bruttissima”. Il commento...

Vince il misto di coraggio e disperazione del Cagliari, che ha il merito di buttare il cuore in campo e il pallone – questa una parte dell'articolo di Alessandro Rialti su Il Corriere dello Sport/Stad...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
14 maggio 2018 10:11
Rialti scrive: “Ennesima gara senz’anima di una Fiorentina bruttissima”. Il commento... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Badelj
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Badelj
Rassegna Stampa
Fiorentina Cagliari
Condividi

Vince il misto di coraggio e disperazione del Cagliari, che ha il merito di buttare il cuore in campo e il pallone – questa una parte dell'articolo di Alessandro Rialti su Il Corriere dello Sport/Stadio -. Vince Lopez che ha il grande merito di presentare una squadra mai impaurita, magari pressata da una classifica che impone un risultato pieno, però non dimessa, anzi capace di lottare (...). Perde invece la Fiorentina, in una delle rare ma presenti, gare senz’anima della stagione. Una squadra viola bruttissima, lei che tante volte invece è riuscita ad andare oltre se stessa. Questa volta, nel giorno dedicato ad Astori, la Fiorentina si è persa. (...) Questa volta Pioli e i suoi ragazzi non avevano più energia. Spenti, vuoti, al massimo nervosi, come nel finale, prima con l’espulsione del tecnico e poi con Veretout, fuori per un fallo inammissibile, violento, al minuto 50′ della ripresa.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok