Rialti scrive: “Ennesima gara senz’anima di una Fiorentina bruttissima”. Il commento...

Vince il misto di coraggio e disperazione del Cagliari, che ha il merito di buttare il cuore in campo e il pallone – questa una parte dell'articolo di Alessandro Rialti su Il Corriere dello Sport/Stad...

Vince il misto di coraggio e disperazione del Cagliari, che ha il merito di buttare il cuore in campo e il pallone – questa una parte dell'articolo di Alessandro Rialti su Il Corriere dello Sport/Stadio -. Vince Lopez che ha il grande merito di presentare una squadra mai impaurita, magari pressata da una classifica che impone un risultato pieno, però non dimessa, anzi capace di lottare (...). Perde invece la Fiorentina, in una delle rare ma presenti, gare senz’anima della stagione. Una squadra viola bruttissima, lei che tante volte invece è riuscita ad andare oltre se stessa. Questa volta, nel giorno dedicato ad Astori, la Fiorentina si è persa. (...) Questa volta Pioli e i suoi ragazzi non avevano più energia. Spenti, vuoti, al massimo nervosi, come nel finale, prima con l’espulsione del tecnico e poi con Veretout, fuori per un fallo inammissibile, violento, al minuto 50′ della ripresa.