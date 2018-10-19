(VIDEO): Mario Gomez, Antognoni e la tripletta di Bati. Arriva Fiorentina-Cagliari
Come di consueto vi proponiamo la clip di Stefano Borgi, con il Museo Fiorentina, grazie alle immagini di Violachannel. La gara di domenica, Fiorentina-Cagliari ricorda partite del passato, tanti ex u...
A cura di Redazione Labaroviola
19 ottobre 2018 16:51
Come di consueto vi proponiamo la clip di Stefano Borgi, con il Museo Fiorentina, grazie alle immagini di Violachannel. La gara di domenica, Fiorentina-Cagliari ricorda partite del passato, tanti ex una super tripletta, e qualche sciagurato infortunio: quello di Mario Gomez.