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(VIDEO): Mario Gomez, Antognoni e la tripletta di Bati. Arriva Fiorentina-Cagliari

Come di consueto vi proponiamo la clip di Stefano Borgi, con il Museo Fiorentina, grazie alle immagini di Violachannel. La gara di domenica, Fiorentina-Cagliari ricorda partite del passato, tanti ex u...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 ottobre 2018 16:51
(VIDEO): Mario Gomez, Antognoni e la tripletta di Bati. Arriva Fiorentina-Cagliari -
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Come di consueto vi proponiamo la clip di Stefano Borgi, con il Museo Fiorentina, grazie alle immagini di Violachannel. La gara di domenica, Fiorentina-Cagliari ricorda partite del passato, tanti ex una super tripletta, e qualche sciagurato infortunio: quello di Mario Gomez.

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