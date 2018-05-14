La Nazione, niente da dire: crisi di nervi e zero tiri in porta, sconfitta giusta

La Nazione scrive che nel match tra Fiorentina e Cagliari l’assenza più vistosa fra i viola è quella dei tiri in porta. Se la Fiorentina non impegna mai il portiere Cragno, per i sardi Farias perde du...

La Nazione scrive che nel match tra Fiorentina e Cagliari l’assenza più vistosa fra i viola è quella dei tiri in porta. Se la Fiorentina non impegna mai il portiere Cragno, per i sardi Farias perde due occasioni clamorose mancando la porta prima di testa e poi di piede. Quindi in fin dei conti i viola hanno davvero poco da recriminare per il punteggio e resta la malinconia per un’occasione buttata dopo aver faticato tanto per l'Europa. Pavoletti segna di testa e la difesa viola non fa una bella figura, con Sportiello che, soprreso dalla traiettoria, resta a guardare. Il problema è che da quel momento, siamo alla fine del primo tempo, la Fiorentina si ritrae nella condizione della squadra che ha perso l’Europa, invece di inseguirla. (…)