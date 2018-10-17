CON IL CAGLIARI ALMENO IN 30.000! L’OPINIONE DI LEONARDO VONCI

Cari tifosi viola,non esiste partita facile, domenica arriva il Cagliari contro il quale negli ultimi anni a Firenze abbiamo avuto più di un problema. Dovremo essere in tanti, e spingerla fino al 95es...

Cari tifosi viola,

non esiste partita facile, domenica arriva il Cagliari contro il quale negli ultimi anni a Firenze abbiamo avuto più di un problema. Dovremo essere in tanti, e spingerla fino al 95esimo, seguire i cori della curva per creare quella bolgia nella quale la squadra si sente coccolata. Abbiamo ricreato il fortino del Comunale, noi ne siamo parte fondamentale, sarà anche l'occasione per dedicare un applauso speciale a Biraghi che ha fatto capire a tutto il mondo che a Firenze gioca in una famiglia, quanto mi piace la nostra provincialità... È quell'ingrediente che ha fatto sempre della Fiorentina qualcosa di particolare, avanti viola!

Leonardo Vonci