Sarà Marco Piccinini ad arbitrare Fiorentina-Cagliari: al VAR ci saranno Serra e Mariani

Fiorentina-Cagliari, Marco Piccinini designato arbitro: ecco la squadra arbitrale completa per la sfida al Franchi

L'AIA ha reso note le designazioni in vista del prossimo turno di Serie A. Sarà Marco Piccinini a dirigere Fiorentina-Cagliari, match valido per la 15° giornata di Serie A, in programma domenica alle 12:30 allo stadio Franchi. L’arbitro romagnolo, originario di Forlì, sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Peretti. Rapuano sarà il quarto ufficiale, mentre al VAR opererà Serra, assistito da Mariani come AVAR.

Malusci difende Terracciano: “Giudicato con troppa severità. Ha salvato più volte la Fiorentina”

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