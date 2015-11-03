Notizie Piccinini Fiorentina

Piccinini: "La Fiorentina si salverà, con due vittorie tornerà a giocare con molta più serenità"
02 dicembre 2025 14:17
Piccinini: "La Fiorentina sta diventando una squadra da Champions, stanno lavorando con grande serietà"
20 luglio 2025 15:17
Sarà Piccinini a dirigere Fiorentina-Como. Tre i precedenti con i viola: due vittorie e una sconfitta
12 febbraio 2025 14:20
Sarà Marco Piccinini ad arbitrare Fiorentina-Cagliari: al VAR ci saranno Serra e Mariani
06 dicembre 2024 17:38
Piccinini: "Se la miglior offerta è della Juve, è giusto che Nico gli venga ceduto, è solo una questione economica"
17 agosto 2024 16:34
Piccinini estasiato: "La Fiorentina ha dato spettacolo a Napoli, viola da Champions League"
10 ottobre 2023 11:56
Pistocchi mette in guardia Piccinini: "Stai attento Sandro, ci si rimette a parlare di Nedved.."
03 febbraio 2020 07:44
Piccinini contro Nedved: "La Juventus non lo mandi a fine gara a fare la morale agli altri"
02 febbraio 2020 18:20
Moviola Fiorentina-Lecce. Sbaglia tanto Piccinini, due rigori non concessi al Lecce. Il Var non interviene
01 dicembre 2019 12:31
Fiorentina-Lecce, dirigerà Piccinini la sfida di sabato. Al Var ci sarà Calvarese
28 novembre 2019 12:44
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