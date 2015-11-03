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Notizie Piccinini Fiorentina

Piccinini: "La Fiorentina si salverà, con due vittorie tornerà a giocare con molta più serenità"

02 dicembre 2025 14:17

Piccinini: "La Fiorentina sta diventando una squadra da Champions, stanno lavorando con grande serietà"

20 luglio 2025 15:17

Sarà Piccinini a dirigere Fiorentina-Como. Tre i precedenti con i viola: due vittorie e una sconfitta

12 febbraio 2025 14:20

Sarà Marco Piccinini ad arbitrare Fiorentina-Cagliari: al VAR ci saranno Serra e Mariani

06 dicembre 2024 17:38

Piccinini: "Se la miglior offerta è della Juve, è giusto che Nico gli venga ceduto, è solo una questione economica"

17 agosto 2024 16:34

Piccinini estasiato: "La Fiorentina ha dato spettacolo a Napoli, viola da Champions League"

10 ottobre 2023 11:56

Pistocchi mette in guardia Piccinini: "Stai attento Sandro, ci si rimette a parlare di Nedved.."

03 febbraio 2020 07:44

Piccinini contro Nedved: "La Juventus non lo mandi a fine gara a fare la morale agli altri"

02 febbraio 2020 18:20

Moviola Fiorentina-Lecce. Sbaglia tanto Piccinini, due rigori non concessi al Lecce. Il Var non interviene

01 dicembre 2019 12:31

Fiorentina-Lecce, dirigerà Piccinini la sfida di sabato. Al Var ci sarà Calvarese

28 novembre 2019 12:44

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