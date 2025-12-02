Piccinini: “La Fiorentina si salverà, con due vittorie tornerà a giocare con molta più serenità”

A Radio Bruno è intervenuto il telecronista Sandro Piccinini per parlare di Fiorentina in questa difficile situazione: “Penso che la Fiorentina si salverà perché credo che il peggio sia passato, hanno capito che bisognava cambiare e ora hanno preso un buon tecnico come Vanoli. Adesso deve ritrovare più tranquillità e solo i risultati positivi la possono dare. Adesso il calendario è più agevole e si possono ottenere dei risultati utili che ti porterebbero lontano dai guai. Chiaramente la stagione è compromessa perché non potrai mai recuperare sulle altre dopo essere partito così male, ma credo che con due vittorie si può riaddirizzare la rotta.”

Prosegue: “Questa è una stagione anomala perché la Fiorentina è abituata ad altri palcoscenici anche di recente, non solo quando la commentavo io in Champions che sono passati un po’ di anni. L’ultimo posto è inspiegabile, ma non guarderei le statistiche perché possono essere sempre smentite e non ha senso vedere che nessuno si è mai salvato in queste condizioni. Il tempo per recuperare c’è, però bisogna essere consapevoli e superare lo shock iniziale e la depressione. Si salverà perché i valori verranno fuori prima o poi.”

Su Antognoni: “Lui era uno dei miei idoli, l’ho conosciuto ed è un uomo fantastico. Quando ho cominciato era l’82 e lui era il top in quel momento per la sua bellezza nel gioco e la sua sensibilità umana unica. Una grande bandiera che non potrà mai essere sostituita.”