Moviola Fiorentina-Lecce. Sbaglia tanto Piccinini, due rigori non concessi al Lecce. Il Var non interviene
Ecco la moviola di Fiorentina-Lecce secondo La Gazzetta dello Sport. È il 43' quando Farias corre in area, Caceres lo insegue ma in scivolata prende il brasiliano atterrandolo, l'arbitro non concede i...
A cura di Redazione Labaroviola
01 dicembre 2019 12:31
Ecco la moviola di Fiorentina-Lecce secondo La Gazzetta dello Sport. È il 43' quando Farias corre in area, Caceres lo insegue ma in scivolata prende il brasiliano atterrandolo, l'arbitro non concede il rigore ed il Var non interviene per correggere la decisione. Al 70' Shakhov invece va per ricevere il cross di Babacar ma Dalbert lo placca anche qui altro rigore non concesso ma il Var come in precedenza non interviene. All'84' il Lecce vuole un rigore per un fallo di mano di Pulgar ma la palla prima tocca la gamba.