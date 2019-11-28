Fiorentina-Lecce, dirigerà Piccinini la sfida di sabato. Al Var ci sarà Calvarese
Ecco la designazione della 14ª giornata di Serie A per la sfida tra Fiorentina-Lecce la quale andrà in scena sabato 30 alle 20.45.PiccininiCarbone – VillaIV: MinelliVAR: CalvareseAVAR: Di Paolo
A cura di Redazione Labaroviola
28 novembre 2019 12:44
Ecco la designazione della 14ª giornata di Serie A per la sfida tra Fiorentina-Lecce la quale andrà in scena sabato 30 alle 20.45.
Piccinini
Carbone – Villa
IV: Minelli
VAR: Calvarese
AVAR: Di Paolo