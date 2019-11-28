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Fiorentina-Lecce, dirigerà Piccinini la sfida di sabato. Al Var ci sarà Calvarese

Ecco la designazione della 14ª giornata di Serie A per la sfida tra Fiorentina-Lecce la quale andrà in scena sabato 30 alle 20.45.PiccininiCarbone – VillaIV: MinelliVAR: CalvareseAVAR: Di Paolo

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2019 12:44
Fiorentina-Lecce, dirigerà Piccinini la sfida di sabato. Al Var ci sarà Calvarese -
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Ecco la designazione della 14ª giornata di Serie A per la sfida tra Fiorentina-Lecce la quale andrà in scena sabato 30 alle 20.45.

Piccinini
Carbone – Villa
IV: Minelli
VAR: Calvarese
AVAR: Di Paolo

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