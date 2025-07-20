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Piccinini: "La Fiorentina sta diventando una squadra da Champions, stanno lavorando con grande serietà"

Il giornalista e telecronista sportivo è intervenuto per parlare della Fiorentina di Stefano Pioli in vista della prossima stagione

A cura di Mirko Carmignani
20 luglio 2025 15:17
Piccinini: "La Fiorentina sta diventando una squadra da Champions, stanno lavorando con grande serietà" -
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A Tuttomercatoweb è intervenuto il giornalista e telecronista Sandro Piccinini per parlare anche del momento della Fiorentina: "Stanno lavorando in modo intelligente con una buona programmazione, hanno preso un buon allenatore che è garanzia di risultati e di serietà assoluta, per questo sono molto fiducioso e credo che ci sono tutti i presupposti per fare una stagione positiva. La Fiorentina si sta avvicinando al livello delle squadre in lotta per la Champions e con Pioli potrebbe davvero coronare questo traguardo, magari si poteva pensare che ci sarebbe potuta arrivare prima, ma comunque in quest'annata è tra le pretendenti. Per Pioli è una bella maniera per tornare in Serie A."

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