Piccinini: "La Fiorentina sta diventando una squadra da Champions, stanno lavorando con grande serietà"

Il giornalista e telecronista sportivo è intervenuto per parlare della Fiorentina di Stefano Pioli in vista della prossima stagione

A Tuttomercatoweb è intervenuto il giornalista e telecronista Sandro Piccinini per parlare anche del momento della Fiorentina: "Stanno lavorando in modo intelligente con una buona programmazione, hanno preso un buon allenatore che è garanzia di risultati e di serietà assoluta, per questo sono molto fiducioso e credo che ci sono tutti i presupposti per fare una stagione positiva. La Fiorentina si sta avvicinando al livello delle squadre in lotta per la Champions e con Pioli potrebbe davvero coronare questo traguardo, magari si poteva pensare che ci sarebbe potuta arrivare prima, ma comunque in quest'annata è tra le pretendenti. Per Pioli è una bella maniera per tornare in Serie A."