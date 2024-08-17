Piccinini: "Se la miglior offerta è della Juve, è giusto che Nico gli venga ceduto, è solo una questione economica"
Il noto telecronista ha parlato della trattativa che porterebbe Nico Gonzalez alla Juventus ma ha parlato anche del campionato
Il noto telecronista Sandro Piccinini ha presentato il prossimo campionato di Serie A ed in particolare si è soffermato sulla Fiorentina: "Credo che l'Inter seguita da Milan e Juventus siano le squadre da battere poi vedo il Napoli, l'Atalanta, la Roma e la Fiorentina mentre il Bologna non credo riuscirà a ripetere il campionato scorso."
Su Nico Gonzalez: "Commisso fa gli interessi della Fiorentina, spesso ha attaccato la Juventus però se i bianconeri fanno l'offerta migliore e lui ha un giocatore da cui poter monetizzare è normale che glielo ceda, non è una questione di coerenza ma solo prettamente economica."
Fonte: Laverità
https://www.labaroviola.com/i-convocati-del-parma-per-la-fiorentina-recuperato-bonny-ce-bernabe-out-per-infortunio-hernani/264433/