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Sarà Piccinini a dirigere Fiorentina-Como. Tre i precedenti con i viola: due vittorie e una sconfitta

Sono state pubblicate le designazioni arbitrali per la venticinquesima giornata di Serie A. Sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì a dirigere la sfida di domenica al Franchi (ore 12.30) tra Fiore...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 febbraio 2025 14:20
Sarà Piccinini a dirigere Fiorentina-Como. Tre i precedenti con i viola: due vittorie e una sconfitta -
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Sono state pubblicate le designazioni arbitrali per la venticinquesima giornata di Serie A. Sarà Marco Piccinini della sezione di Forlì a dirigere la sfida di domenica al Franchi (ore 12.30) tra Fiorentina e Como. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Zingarelli e D'Ascanio, oltre al quarto uomo che sarà Daniele Rutella della sezione di Enna. Al VAR invece ci sarà Marini, mentre il suo assistente, ovvero l'Avar sarà Manganiello.

Bilancio tutto sommato positivo per la squadra di Palladino con questo arbitro: finora sono state 3 le sfide della Fiorentina dirette da Piccinini, di cui  2 vittorie e una sconfitta; l'ultimo precedente in ordine cronologico è abbastanza vicino: parliamo di Fiorentina-Cagliari - datata 8 dicembre 2024 -  terminata 1-0 con la rete di Cataldi.

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