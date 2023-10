Piccinini estasiato: “La Fiorentina ha dato spettacolo a Napoli, viola da Champions League”

Il noto telecronista Sandro Piccinini ha parlato della Fiorentina ai microfoni di Radio Serie A. Queste le sue parole: “La Fiorentina ne è uscita da gigante a Napoli. Tutti conoscono ormai Italiano, non è più una novità. Domenica la Fiorentina in certi momenti ha dato spettacolo a Napoli. Dove può arrivare la viola? La rosa è da poter provare ad entrare nelle prime sei in classifica. Tuttavia, con questo gioco e questa organizzazione, la viola ha tutte le carte in regola per provare a qualificarsi anche per la Champions League”.

