Malusci difende Terracciano: "Giudicato con troppa severità. Ha salvato più volte la Fiorentina"

Intervento a Il Pentasport di Radio Bruno, l’ex calciatore della Fiorentina, Alberto Malusci, ha così parlato di Pietro Terracciano dopo le critiche ricevute dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per...

Intervento a Il Pentasport di Radio Bruno, l’ex calciatore della Fiorentina, Alberto Malusci, ha così parlato di Pietro Terracciano dopo le critiche ricevute dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Empoli ai calci di rigore: “Terracciano è giudicato con troppa severità. Non possiamo dimenticare il contributo che ha dato. Doveva essere il secondo portiere, ma si è conquistato il posto da titolare, rimediare a scelte di mercato errate e salvare più volte la Fiorentina. Sul primo gol contro l’Empoli avrebbe forse potuto uscire in anticipo, ma non è corretto attribuirgli la colpa quando l’errore grave è stato di Martinez Quarta“.

BUFFON: “CHE UNA PIAZZA COME QUELLA DELLA FIORENTINA SOGNI LO SCUDETTO È UN BEL SEGNALE”

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