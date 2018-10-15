(VIDEO): Riviviamo il Fiorentina-Cagliari della scorsa stagione. Pavoletti infranse i sogni viola...
Nella passata stagione tra Fiorentina e Cagliari terminò 0-1 con la rete nel primo tempo di Pavoletti che di fatto infranse i sogni viola di raggiungere il treno europeo. Una gara dal sapore particola...
A cura di Redazione Labaroviola
15 ottobre 2018 14:19
Nella passata stagione tra Fiorentina e Cagliari terminò 0-1 con la rete nel primo tempo di Pavoletti che di fatto infranse i sogni viola di raggiungere il treno europeo. Una gara dal sapore particolare poichè venne ritirata ufficialmente da entrambe le società il 13 di Davide Astori. Nel finale Veretout con vera frustrazione scalciò Joao Pedro. Un'espulsione che, con la squalifica successiva, è costata anche in questo campionato al giocatore francese.
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