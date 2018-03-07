Inglese: "Due gioie dalla vita, la nazionale e aver conosciuto Astori. Quanto mi ha sostenuto..."

Roberto Inglese, attaccante del Chievo Verona, ha parlato in conferenza stampa: “Credo che il primo ottobre la vita e Gesù mi abbiano regalato due gioie. La prima è stata la prima convocazione in nazi...

Roberto Inglese, attaccante del Chievo Verona, ha parlato in conferenza stampa: “Credo che il primo ottobre la vita e Gesù mi abbiano regalato due gioie. La prima è stata la prima convocazione in nazionale, la seconda quella di aver conosciuto Davide Astori. È il ragazzo con il quale ho legato di più e non lo dico adesso. Mi ha aiutato tanto, gli ho fatto tante domande e mi ha dato sostegno in quei giorni. Sono un ragazzo fortunato ad averlo conosciuto e lo porterò sempre nel mio cuore”.