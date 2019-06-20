La Nazione, continua la richiesta di informazioni della Fiorentina su Inglese. Il Napoli chiede 23 milioni

L'attaccante Roberto Inglese secondo La Nazione è un obiettivo sul quale la Fiorentina punta tanto che il d.s. Pradè ha chiesto il prezzo del suo cartellino al Napoli. Ora la Fiorentina farà le sue va...

A cura di Redazione Labaroviola 20 giugno 2019 09:52

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