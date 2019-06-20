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La Nazione, continua la richiesta di informazioni della Fiorentina su Inglese. Il Napoli chiede 23 milioni

L'attaccante Roberto Inglese secondo La Nazione è un obiettivo sul quale la Fiorentina punta tanto che il d.s. Pradè ha chiesto il prezzo del suo cartellino al Napoli. Ora la Fiorentina farà le sue va...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
20 giugno 2019 09:52
La Nazione, continua la richiesta di informazioni della Fiorentina su Inglese. Il Napoli chiede 23 milioni -
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L'attaccante Roberto Inglese secondo La Nazione è un obiettivo sul quale la Fiorentina punta tanto che il d.s. Pradè ha chiesto il prezzo del suo cartellino al Napoli. Ora la Fiorentina farà le sue valutazioni visto che per la squadra partenopea il calciatore può partire ma per non meno di 23 milioni.

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