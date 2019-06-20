Sconcerti: "Con la nuova proprietà visto l'entusiasmo della piazza ci vuole un colpo del calibro di Higuain"

Queste le parole del giornalista sportivo Mario Sconcerti a Radio Bruno Toscana in merito alla Viola: "Vedendo giocare Szymon Zurkowski mi è sembrato un buonissimo calciatore, la stessa cosa vale per...

Queste le parole del giornalista sportivo Mario Sconcerti a Radio Bruno Toscana in merito alla Viola: "Vedendo giocare Szymon Zurkowski mi è sembrato un buonissimo calciatore, la stessa cosa vale per l'attaccante Roberto Inglese che per me però resta una seconda scelta. Come prima vorrei visto l'entusiasmo della piazza con la nuova proprietà un colpo del calibro di Higuain. Leonardo Pavoletti è un calciatore simile ad Inglese mentre Lazzari ha difficoltà a giocare come terzino pertanto dovrebbe essere posizionato in un centrocampo a cinque. Il giovane Castrovilli l'ho seguito alla Cremonese e può essere collocato tra i viola, è un bellissimo rientro il suo per la Fiorentina".