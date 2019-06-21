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La Nazione, Lazzari e Inglese i due obiettivi primari della Viola di Commisso

Secondo il quotidiano La Nazione, i due obiettivi primari della squadra viola sono, nonostante la sostanziosa quota da versare eventualmente nelle casse rispettivamente di Spal e Napoli, il centrocamp...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
21 giugno 2019 10:03
La Nazione, Lazzari e Inglese i due obiettivi primari della Viola di Commisso -
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Secondo il quotidiano La Nazione, i due obiettivi primari della squadra viola sono, nonostante la sostanziosa quota da versare eventualmente nelle casse rispettivamente di Spal e Napoli, il centrocampista Manuel Lazzari e l'attaccante Roberto Inglese. La valutazione complessiva dei due calciatori si aggira sui 45 milioni. Il neo proprietario viola sembra che voglia chiudere questi due acquisti prima di cedere.

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