Ceccarini: ''Sì, il Napoli segue Chiesa, ma non c'è nessuno scambio con Inglese"

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di Mediaset Premium, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, per parlare anche di Fiorentina: “L’operazione Chiesa-Inglese non la vedo possibile ora come ora. Il...

Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di Mediaset Premium, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, per parlare anche di Fiorentina: “L’operazione Chiesa-Inglese non la vedo possibile ora come ora. Il Napoli ha preso Inglese per cautelarsi, è un grande investimento per il futuro, ma anche una potenziale copertura nell’immediato. Per quanto riguarda Chiesa, sì: il Napoli lo sta seguendo“.