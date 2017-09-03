Ceccarini: ''Sì, il Napoli segue Chiesa, ma non c'è nessuno scambio con Inglese"
Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di Mediaset Premium, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, per parlare anche di Fiorentina: “L’operazione Chiesa-Inglese non la vedo possibile ora come ora. Il...
A cura di Redazione Labaroviola
03 settembre 2017 15:47
Niccolò Ceccarini, esperto di mercato di Mediaset Premium, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, per parlare anche di Fiorentina: “L’operazione Chiesa-Inglese non la vedo possibile ora come ora. Il Napoli ha preso Inglese per cautelarsi, è un grande investimento per il futuro, ma anche una potenziale copertura nell’immediato. Per quanto riguarda Chiesa, sì: il Napoli lo sta seguendo“.