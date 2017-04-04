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Do you speak english? Ora Mazzarri rischia il posto per la lingua

Secondo il Daily Telegraph Walter Mazzarri potrebbe essere allontanato a breve dalla panchina del Watford, nonostante abbia già salvato il club della famiglia Pozzo. I motivi sarebbero da individuare...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 aprile 2017 17:22
Do you speak english? Ora Mazzarri rischia il posto per la lingua -
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Secondo il Daily Telegraph Walter Mazzarri potrebbe essere allontanato a breve dalla panchina del Watford, nonostante abbia già salvato il club della famiglia Pozzo. I motivi sarebbero da individuare nel suo gioco troppo italiano e, soprattutto, nell'incapacità di comprendere ed esprimersi in lingua inglese.

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