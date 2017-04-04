Do you speak english? Ora Mazzarri rischia il posto per la lingua

Secondo il Daily Telegraph Walter Mazzarri potrebbe essere allontanato a breve dalla panchina del Watford, nonostante abbia già salvato il club della famiglia Pozzo. I motivi sarebbero da individuare...

Secondo il Daily Telegraph Walter Mazzarri potrebbe essere allontanato a breve dalla panchina del Watford, nonostante abbia già salvato il club della famiglia Pozzo. I motivi sarebbero da individuare nel suo gioco troppo italiano e, soprattutto, nell'incapacità di comprendere ed esprimersi in lingua inglese.