Si valuta Inglese per il post Simeone-Muriel. Il Napoli chiede 25 milioni. I dettagli...
Secondo quanto è scritto questa mattina su calcionapoli24.it tra i profili che Pradè sta valutando per il post Simeone-Muriel c'è quello del classe '91 Roberto Inglese rientrante dal prestito di Parma...
A cura di Redazione Labaroviola
19 giugno 2019 13:48
Secondo quanto è scritto questa mattina su calcionapoli24.it tra i profili che Pradè sta valutando per il post Simeone-Muriel c'è quello del classe '91 Roberto Inglese rientrante dal prestito di Parma. Il Napoli, proprietario del suo cartellino, lo valuta non meno di 25 milioni. La Fiorentina potrebbe giocarsi la carta Jordan Veretout, obiettivo di Carlo Ancelotti per il suo nuovo centrocampo.