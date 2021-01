Corriere dello Sport, Inglese la spalla ideale per Vlahovic. La Fiorentina stringe per Maleh

Roberto Inglese è uno dei prospetti più interessanti per raggiungere lo scopo e per questo la Fiorentina lo segue con attenzione. Il 29enne attaccante sta trovando poco spazio al Parma ed è chiaro che avanti di questo passo la destinazione Firenze diventerebbe presto il centro dei suoi interessi. Alla Fiorentina non avrebbe la certezza di giocare, ovviamente ma Inglese potrebbe diventare un’alternativa più che valida a Vlahovic. Con il Parma la trattativa non sarebbe semplicissima ma nemmeno impossibile. Zaza non trova più riscontri.

Con l’inizio della nuova settimana la Fiorentina proverà a stringere i tempi per Youssef Maleh, centrocampista classe 1998, messo fuori rosa dal Venezia dopo la decisione di non rinnovare il contratto con la società lagunare: l’intento è di anticipare i tempi con un investimento però non troppo oneroso considerando la particolare situazione contrattuale. Lo riporta il Corriere dello Sport.

