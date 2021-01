Tuttosport, Duncan, il Torino lo segue insieme ad altri due club di A. Granata anche sulle tracce di Igor

Con la Fiorentina, società con la quale intanto si affronta anche l’argomento Igor, difensore a sua volta già cercato in estate, si discute in maniera approfondita pure di Alfred Duncan. Il ghanese è la mezzala individuata per dare dinamicità al centrocampo, e anche su questo fronte i viola non fanno muro. Ma nemmeno vogliono svendere un elemento poco utilizzato, tuttavia profumatamente pagato: 15 i milioni versati al Sassuolo per il riscatto dell’ex neroverde. Su questo fronte il secondo ostacolo è rappresentato dalla concorrenza, che per lo più arriva da Genova: sia la Samp che il Genoa sono sulle sue tracce. Lo riporta Tuttosport.

