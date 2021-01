Tuttosport, Kouamé, il Torino ha il suo “sì”. Con la Fiorentina si può chiudere in prestito con obbligo

Il Torino ha incassato il sì di Christian Kouame: una volontà, quella dell’ivoriano di passare in granata, che ne contiene diverse. Innanzitutto l’attaccante condivide un obiettivo, con la società nella quale ha buone chance di approdare: sia il Toro che Kouame sono a caccia di riscatto. L’attaccante non vuole affatto scappare da Firenze dove ben si trova, ma ha voglia di Toro, e il club di Commisso non chiude alla sua partenza. Anzi, l’esito dell’ultimo incontro tra l’agente di Kouame e il club toscano, è stato positivo, nell’ottica del buon esito della trattativa: si può chiudere per un prestito con obbligo di riscatto a 16 milioni.

In questo momento Cairo e Vagnati sono in una posizione di vantaggio, ma devono comunque guardarsi da alcuni avversari: il Verona che sarà affrontato quest’oggi, il Crystal Palace, la Lokomotiv Mosca e il Marsiglia. Lo riporta Tuttosport.

