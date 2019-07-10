De Rossi pista ancora viva. Si pensa anche a Praet. Per l'attacco Inglese prima scelta

Ne La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, troviamo il punto su tutte le trattative del mercato viola. Pradè aspetta di fare cassa con la cessione di Veretout e sta pensando a come ricostruire il nuo...

Ne La Gazzetta dello Sport in edicola oggi, troviamo il punto su tutte le trattative del mercato viola. Pradè aspetta di fare cassa con la cessione di Veretout e sta pensando a come ricostruire il nuovo centrocampo. La Fiorentina non ha ancora abbandonato l’idea di avere, almeno per un anno, un leader del valore e dell’esperienza di De Rossi. Sarebbe un colpo molto gradito a Montella anche se rimangono i dubbi e le incertezze del giocatore.

Il d.s. viola sta pensando pure a Praet, giocatore che lui conosce bene e pare essere uscito dai radar del Milan visti gli altri obiettivi seguiti dai rossoneri. Un elemento di qualità per un reparto che punta sul possesso palla, perfetto per il gioco di Montella. Simeone sta ancora cercando di convincere Montella a confermarlo mentre Vlahovic è richiesto da 6-7 club. In ogni caso arriverà un centravanti titolare, ed Inglese sarebbe il preferito per essere il nuovo bomber