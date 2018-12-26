Labaro Viola

Errore di Hugo in uscita, Inglese porta in vantaggio il Parma..

Si porta in vantaggio il Parma al 46' del primo tempo. Errore in uscita di Vitor Hugo che non prende la palla e spiana la strada a Inglese. Il centravanti del Parma non sbaglia

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 dicembre 2018 15:30
Errore di Hugo in uscita, Inglese porta in vantaggio il Parma.. - VERONA, ITALY - MAY 20: Roberto Inglese of AC ChievoVerona celebrates after scoring his team's second goal during the Serie A match between AC ChievoVerona and AS Roma at Stadio Marc'Antonio Bentegodi on May 20, 2017 in Verona, Italy. (Photo by Din
VERONA, ITALY - MAY 20: Roberto Inglese of AC ChievoVerona celebrates after scoring his team's second goal during the Serie A match between AC ChievoVerona and AS Roma at Stadio Marc'Antonio Bentegodi on May 20, 2017 in Verona, Italy. (Photo by Din
News
Inglese
Condividi

Si porta in vantaggio il Parma al 46' del primo tempo. Errore in uscita di Vitor Hugo che non prende la palla e spiana la strada a Inglese. Il centravanti del Parma non sbaglia e porta in vantaggio la propria squadra.

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok