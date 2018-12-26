Errore di Hugo in uscita, Inglese porta in vantaggio il Parma..
Si porta in vantaggio il Parma al 46' del primo tempo. Errore in uscita di Vitor Hugo che non prende la palla e spiana la strada a Inglese. Il centravanti del Parma non sbaglia
A cura di Redazione Labaroviola
26 dicembre 2018 15:30
Si porta in vantaggio il Parma al 46' del primo tempo. Errore in uscita di Vitor Hugo che non prende la palla e spiana la strada a Inglese. Il centravanti del Parma non sbaglia e porta in vantaggio la propria squadra.