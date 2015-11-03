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Notizie Intervista Graziani Fiorentina

Graziani: " Saprei come allenare Simeone. Lo farei gratis, poi se lui si sblocca alla società chiederò questo.."

06 dicembre 2018 22:09

Graziani:"Diro' a Corvino di comprare una punta come Inglese o Pavoletti. Sui giovani da lanciare.."

27 novembre 2018 20:45

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