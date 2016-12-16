Intanto la Juventus prende il gioiello Caldara dall'Atalanta. Pinilla va a Genova, Pavoletti a Napoli

Il calciomercato sì muove eccome in altre piazze. Il Napoli fa il suo colpo in avanti, la Juventus mette le mani su uno dei talenti di casa Atalanta

La Juventus fa il suo colpo in difesa, ha preso Caldara. 23 anni a maggio prossimo, ultima scoperta del vivaio dell'Atalanta, dopo le esperienze in serie B con Trapani e Cesena ha conquistato la fiducia di Gasperini diventando in poche settimane protagonista della squadra bergamasca (già tre gol in questo campionato). Caldara sarà juventino da giugno.

La bella stagione dell'Atalanta ha messo in luce molti talenti, da Kessiè a Gagliardini. Ma tra tanti volti nuovi è rimasto fuori Mauricio Pinilla. L'attaccante cileno (32 anni) partirà a gennaio, probabilmente al Genoa nell'incastro che prevede Pavoletti al Napoli. "Ho avuto la fortuna di urlare, saltare, ridere, soffrire e abbracciarvi sotto la curva questi 2 anni...sinceramente ho le valigie pronte ma oltre ai vestiti ci sono tante cose che vanno via con me e me le tengo strette siete veramente fantastici", ha scritto Pinilla sul suo profilo Instagram salutando i tifosi atalantini. Prossima tappa Genova.