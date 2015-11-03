Notizie Pinilla Fiorentina

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Pinilla scoppia in lacrime dopo il gol: "E' per te Davide."

05 marzo 2018 13:25

Intanto la Juventus prende il gioiello Caldara dall'Atalanta. Pinilla va a Genova, Pavoletti a Napoli

16 dicembre 2016 21:07

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