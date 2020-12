Gazzetta, Pavoletti piace alla Fiorentina per gennaio ma spunta anche l’interesse della Juventus

La Juve non è attesa sul mercato con forza. Farà una, due operazioni con costi minimi, per le esigenze di un bilancio che si annuncia pesantissimo. Tuttavia se un acquisto di un certo peso fosse necessario, potrebbe pensarci: ha fascino e forza economica per metterlo in preventivo, magari bilanciando con un’uscita. Per ora, attenzione all’attacco, perchè una quarta punta, un’alternativa da panchina a Morata-Ronaldo-Dybala è nei piani. Sarà un giocatore fisico. Tra i nomi da considerare, che vanno da Giroud a Llorente, occhio a Pavoletti, che piace anche alla Fiorentina. E’ un nome valutato che può farsi strada… Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

