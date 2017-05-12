Se Kalinic lascia Firenze è lotta tra Muriel e Pavoletti con due formule differenti

Kalinic non è in vendita, ma se dovesse arrivare l'offerta giusta potrebbe davvero partire

Come riporta questa mattina La Nazione il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino, oltre che del rinnovo di Federico Bernardeschi, si dovrà occupare del futuro di Nikola Kalinic. Il croato dovrebbe lasciare Firenze e al suo posto secondo potrebbe arrivare uno fra Pavoletti del Napoli e Muriel della Sampdoria. Per il primo si potrebbe impostare l’operazione sulla base di un prestito con diritto di riscatto robusto perché difficilmente il club di De Laurentiis si accontenterebbe di una cifra tanto inferiore rispetto ai 18 milioni versati nelle casse del Genoa , mentre sul secondo c’è la concorrenza di tante altre società.