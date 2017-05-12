Tatarusanu e il suo addio a fine stagione, lo vuole anche il Torino

Dal prossimo anno sarà Marco Sportiello il titolare della porta viola, così il portiere rumeno ha il destino segnato. E le pretendenti non mancano...

A cura di Redazione Labaroviola 12 maggio 2017 09:47

Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.04.2017, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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