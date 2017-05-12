Tatarusanu e il suo addio a fine stagione, lo vuole anche il Torino
Dal prossimo anno sarà Marco Sportiello il titolare della porta viola, così il portiere rumeno ha il destino segnato. E le pretendenti non mancano...
A cura di Redazione Labaroviola
12 maggio 2017 09:47
Al centro della questione, a questo giro, c’è Ciprian Tatarusanu, che molto probabilmente giocherà le sue ultime tre partite con la maglia della Fiorentina prima di lasciare il posto da titolare a Marco Sportiello. Il vice di quest’ultimo sarà il giovanissimo Dragowski, che quest’anno ha trovato spazio solo in Primavera. Tuttavia, per evitare di perdere il portiere romeno a costo zero, questa è l’estate giusta per cederlo. Su di lui diversi club inglesi e pure il Torino.
La Nazione